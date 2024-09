Si è svolta anche con i contributi dei docenti dell’Università di Cagliari la quarta edizione del master executive in Gestione e Promozione del Sistema Montano e delle Aree Interne – Manager dei Sistemi Territoriali, organizzato da SAA-School of Management di Torino, COREP (Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente) e UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) in collaborazione con ANCIM (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori) e il contributo della Camera di Commercio di Torino.

La proposta, rivolta a diplomati, laureandi, neolaureati e professionisti, muove dalla necessità di colmare una domanda, sempre più crescente, di competenze nella gestione attenta ed efficiente dei sistemi socioeconomici montani nelle loro varie dinamiche e articolazioni (e prospettive), e ha registrato più di 100 partecipanti in quattro edizioni collegati da tutta Italia, di età ed esperienze di studio e professionali diverse.

Le lezioni hanno avuto inizio nel mese di marzo 2024 in modalità a distanza (on-line), con alternanza di testimonianze di rappresentanti delle principali istituzioni pubbliche interessate al tema della montagna e delle aree interne (anche insulari).

«Il lockdown ha dimostrato come le nostre montagne e le aree interne del nostro paese possano rappresentare un approdo naturale e sicuro non solo nelle scelte turistiche ma anche nell’orizzonte biografico di ciascuno di noi - affermano Marco Bussone, Roberto Colombero e Filippo Monge rispettivamente presidenti nazionale e regionale di UNCEM e Coordinatore del Master - L’idea di offrire una proposta di questo tipo si è generata dalla importante domanda di competenze che i territori e le istituzioni avanzano, anche alla luce delle recenti calamità naturali. Il formidabile consenso registrato in aula ci impone di pensare, da subito, ad una quinta edizione».

Dal 2022 una nuova partnership: quella con ANCIM, Associazione Nazionale Comuni Isole Minori, importante organizzazione presieduta da Sergio Ortelli, già sindaco di Isola del Giglio.

Molti i temi trattati in aula: dalla pianificazione montana, all’innovazione d’impresa, al marketing territoriale, al diritto amministrativo e urbanistico.

L’evento di chiusura, in programma per il 28 settembre alle 10, sarà accessibile anche in streaming.

