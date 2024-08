La rassegna “Estate a Gesico” si trasferisce nel Monte San Mauro. Oggi, domenica 18 agosto, è in programma la manifestazione dedicata all’astrologia, alla musica tradizionale e al buon cibo dal titolo “Music and food sotto un cielo di antiche stelle”. L’obiettivo è valorizzare il Monte, bene identitario della Trexenta, dopo il devastante incendio delle scorse settimane che ha distrutto gran parte della vegetazione e degli arbusti dell’area Sic, sito di interesse comunitario.

Alle 21.30 sarà possibile osservare le stelle con il telescopio in occasione dell’iniziativa “Osservando il cielo” a cura di Stefano Salvatici. Alle 22.30 si terrà il concerto “Stelle musicali” di Nicola Agus, polistrumentista e compositore che realizza strumenti musicali attraverso materiali di riciclo e altri materiali in fusione metallica, tra questi le launeddas in alluminio temperato. «Promuovo le launeddas come strumento musicale vero e proprio, togliendo ogni traccia di sardità e presentandole in chiave moderna», spiega il compositore.

Le iniziative promosse nell’ambito dell’Estate a Gesico nascono dalla collaborazione stretta tra amministrazione comunale, associazione turistica Pro loco, Unione dei Comuni della Trexenta, Parrocchia Santa Giusta, associazione volontari Sant’Amadu, oratorio don Giuseppe Atzori, circolo Acli, cooperativa Antes e piscina Ranoplà. Nei giorni scorsi, nella piazza principale del paese, si è tenuta la venticinquesima edizione della Festa dell’emigrato, inserita nel programma delle manifestazioni estive e dedicata ai tantissimi emigrati di Gesico che vivono nella Penisola e all’estero.

