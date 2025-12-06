Arriva anche a Encamp, cittadina del Principato di Andorra gemellata con Alghero, il “Cant de la Sibil·la”, canto profetico paraliturgico che da settecento anni viene eseguito ad Alghero e in tutta la Catalogna. Il concerto in catalano, promosso dall’Associazione culturale Arte in musica di Alghero, sarà eseguito lunedì alle 17 nella chiesa di Santa Eulàlia.

Protagonista del concerto sarà il Coro Polifonico Algherese diretto da Ugo Spanu, con le voci narranti di Carmela Mura Monfardino e Giuseppe Calaresu, con l’alternanza di interventi musicali strumentali e corali, con il coro Joves Ensemble preparato da Maria Gabriella Mura, Fabio Frigato all’organo, Alessia Sassu al violoncello, Manuele Costantino alla tromba, Riccardo Collu alle percussioni e Gabriele Catalano nel ruolo del Sibil·ler.

Le elaborazioni sulle melodie gregoriane, composte da Ugo Spanu, e i brani di polifonia contemporanea si affiancheranno a esecuzioni all’organo, accompagnando lo spettatore all’ascolto del Senyal del Judici di Alghero, nella versione per coro, solista e strumenti elaborata da Stefano Garau, come ancora oggi si canta nella cattedrale di Alghero.

In mattinata, alle 11 nella chiesa di Sant Miquel, si terrà invece una conferenza su “Lo Senyal del Judici, dalla parola all’immagine e al canto. Dalle antiche profezie al Cant de la Sibil·la di Alghero”, con relatori Carmela Mura Monfardino e Giuseppe Calaresu.

