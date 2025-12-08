“La violenza silenziosa” è il titolo del convegno dedicato al riconoscimento e al contrasto delle forme meno visibili di abuso. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Margherita, prevede anche una raccolta fondi destinata a progetti di sensibilizzazione nelle scuole elementari di Cagliari. L’appuntamento è per mercoledì alle 16, nella sede della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta. Obiettivo dell’incontro, sottolineano i promotori, è portare l’attenzione su quelle manifestazioni di violenza più sottili e difficili da individuare, spesso assenti dal dibattito pubblico.

Un appuntamento rivolto anche a professionisti del settore legale, psicologico, educativo e scolastico. E in particolare ad avvocati (con accreditamento di 3 crediti formativi), assistenti sociali, educatori, psicologi, dirigenti scolastici e docenti. A introdurre i lavori sarà Matteo Pinna, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari. Seguirà una serie di interventi multidisciplinari, moderati dalla professoressa Gabriella Pisano, presidente dell'associazione Margherita.

Tra i relatori figurano l"avvocata Claudia Rabellino Becce, lo psichiatra Bernardo Carpiniello, l'avvocato cassazionista Leonardo Filippi, il magistrato Gilberto Ganassi, il sociologo e criminologo Massimo Santarelli e Silvana Migoni, presidente dell'associazione Donne al traguardo. «Parlare di violenza silenziosa - spiega Pisano - significa accendere una luce su quelle situazioni che non si vedono, ma che fanno male quanto o più della violenza esplicita. Un approccio multidisciplinare può aiutarci a riconoscerla e prevenirla».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata