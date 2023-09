Da 21 al 23 settembre si accenderanno i riflettori sull’appuntamento più atteso del giornalismo nell’Isola: nei prossimi giorni verranno svelati i nomi del Premio Giornalistico della Sardegna-Città di Castelsardo. Si tratta di un evento di punta del Genera Festival che affonda le sue radici nelle storiche edizioni del premio negli anni Ottanta, ma si rinnova tutti gli anni con nuovi premi come quelli per il turistico, la scienza, i fumetti e la fotografia. Il “Genera Festival” è un festival di giornalismo per ragazzi che trasmette messaggi importanti in un linguaggio semplice e diretto e che racconta con gli occhi dei più giovani la vita, la quotidianità, la bellezza del mondo con un filtro naturale: la spontaneità.

Gli studenti coinvolti sono protagonisti con il “Genera Press”, un laboratorio di giornalismo con elaborati e reportage realizzati durante l’anno con le scuole del territorio che in questa occasione potranno arricchire la loro formazione condividendo momenti e spazi insieme ai giornalisti più affermati. Al centro della tre giorni l’attualità e la politica, i temi cruciali del turismo e dei trasporti in una città, che assume una chiara connotazione internazionale dopo la scelta della città di Castelsardo come location del film Disney “La sirenetta”. Il Genera Festival si svolgerà interamente presso la Sala XI del Castello dei Doria, ed inizia giovedì 21 con una tavola rotonda sul turismo: “Analisi delle performance della stagione turistica 2023” dove si discuterà sull’andamento di una stagione in chiaro scuro e sui risultati conseguiti dalle diverse strutture ricettive nella stagione balneare sarda e alla quale parteciperanno esponenti del mondo politico e imprenditoriale. Al termine della quale si assegneranno i premi per il “Travel Journalism” ed il “Giornalismo enogastronomico”.

Altra novità, quest’anno si assegnerà il premio “Alfiere della cucina sarda” ad un ristoratore che ha contribuito a conservare le antiche ricette e a portare la tradizione gastronomica sarda nel mondo.Venerdì 22, sempre nella stessa location, spazio ai giovani, i veri protagonisti del Festival: si entrerà nel vivo dei loro progetti con il concetto di “#generatività” curato dai partecipanti al progetto “Genera Press” (Liceo Ginnasio Canopoleno, Liceo Statale “Margherita di Castelvì”, Liceo Scientifico e linguistico di Castelsardo). Verranno consegnati il Premio “La Nuova Sardegna” ai giornalisti in erba, il Premio “Genera” ai finalisti del progetto “Genera Press 2023”, e il Premio “Castellanesi nel mondo”.

La terza serata, quella del 23 settembre è tutta dedicata alle grandi penne con la cerimonia di assegnazione del Premio “Città di Castelsardo”, il premio giornalismo sportivo “Pino Pinna”, il premio Cronaca “Giovanni Canu”, il premio giornalismo d’inchiesta “Piero Mannironi”, il premio alla carriera, il premio Fotografia “Daniela Zedda”, il premio “Le storie - “Peppino Fiori”, il Premio Giornalismo Scientifico, il Premio Giornalismo e fumetti e il premio “Manlio Brigaglia”. Sui nomi dei premiati, nessuno spoiler per il momento; saranno svelati in conferenza stampa dai giurati.

