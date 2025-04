È “Mondi Connessi” il filo conduttore dell'edizione 2025 del Fuorisalone che si terrà dal 7 al 13 aprile a Milano in concomitanza con il Salone del Mobile.

Un appuntamento che vede già oltre 400 eventi caricati sulla guida digitale, un numero destinato ad "esplodere" come spiegato dagli organizzatori, in vista dell'evento.

Il tema "Mondi Connessi” è un invito a riflettere su come il design possa svolgere un ruolo cruciale nel collegare diverse dimensioni delle nostre vite, dall'ambiente naturale alle tecnologie avanzate, dalle tradizioni culturali alle innovazioni in ogni campo.

A declinare questi concetti sarà l'installazione "Portanuova Vertical Connection", che sarà realizzata in piazza Gae Aulenti a Milano: si tratta di una struttura interamente in layher, percorribile e accessibile anche in quota che invita i visitatori ad intraprendere un percorso fisico e tecnologico dove l'intelligenza artificiale guida l'esperienza. Attraverso pulsanti interattivi e sensori, i visitatori possono creare e plasmare i contenuti sui videowall - scegliendo luoghi, colori e sensazioni che si manifestano e traducono in immagini, suoni e luci. Dal 4 al 13 aprile sarà possibile accedere in questo nuovo luogo temporaneo. A firmare l'installazione è lo studio Evastomper, con il contributo scientifico del neurobiologo delle piante ed esperto di botanica Stefano Mancuso.

Tornano come ogni anno i distretti del design come Brera, Tortona che torna con una veste inedita per raccontare le realtà diverse che lo animano: Tortona Rocks, Tortona Design Week, Superstudio e Base. C'è poi il distretto delle 5Vie, Durini, Sarpi e Isola. Tra gli appuntamenti più attesi c'è Alcova, quattro location, un unico itinerario di design. Dal 7 al 13 aprile a Varedo abiterà quattro straordinarie architetture. Accanto alle residenze storiche di Villa Borsani e Villa Bagatti Valsecchi, Alcova introduce due nuovi spazi: l'ex Fabbrica Snia e le Serre di Pasino.

