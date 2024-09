Blues e musica asturiana-celtica per celebrare in grande stile il ritorno dopo cinque anni di Ittiritmi, rassegna di musica etnica e world music. Francesco Piu si esibirà venerdì a Ittiri in piazza Marconi alle 21; Hevia avrà come arena la cava “Su Giardinu” di Monteleone Rocca Doria per il concerto di domenica, con inizio alle 19.30. L’ingresso è gratuito

Il concerto di Francesco Piu si intitola “Twenty!!!” perché il bluesman osilese, celebra col suo quintetto i 20 anni di una carriera che lo hanno portato a raccogliere consensi persino nella patria del blues, gli Usa, oltre che in tutta Europa.

A Monteleone Rocca Doria sarà protagonista invece l’asturiano Hevia con la sua gaita midi (una sorta di cornamusa elettronica) che alla fine del Novecento ha iniziato a stupire la Spagna prima e il resto d’Europa subito dopo con il brano strumentale “Busindre Reel”, utilizzatissimo per spot e documentari.

La manifestazione è stata presentata questa mattina nel Palazzo della Provincia di Sassari alla presenza degli organizzatori (associazione Mela Bacata e le due Pro Loco) e dei due sindaci, Antonio Sau e Giovannina Fresi.

