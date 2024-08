Che i grandi investigatori siano amanti della buona cucina è risaputo: basti pensare a Nero Wolfe e Montalbano. Decisamente inusuale è invece che a investigare sia una cuoca anziché un cuoco come nella fiction dove il protagonista era Bud Spencer. La tedesca Brigitte Glaser è definita la regina del "giallo gastronomico". Sarà lei ad aprire domani alle 18.30 l'edizione numero 15 del Festival letterario Florinas in Giallo – l’Isola dei misteri, organizzato da Associazione Itinerandia con la direzione artistica delle librerie Cyrano e Azuni.

Brigitte Glaser presenterà in piazza del polo il suo romanzo "Bomba al gelato" che ha per protagonista l'irresistibile cuoca Katharina Schweizer. A seguire Angelo Corbo, agente della scorta di Giovanni Falcone col libro “La strage di Capaci. Paradossi, omissioni e altre dimenticanze” e Neri Marcorè nel reading “Uccido chi voglio” in cui dà voce e volto al biblioterapeuta Vince Corso nato dalla fantasia letteraria di Fabio Stassi.

A rendere ancora più ricca la prima giornata del festival del Comune di Florinas contribuirà anche l’inaugurazione della mostra etnografica “Il rapporto tra Florinas e il crimine tra ‘800 e ‘900” curata dalla Consulta Giovanile e visitabile fino a domenica nel Centro sociale del paese.

