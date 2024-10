Dal 7 al 9 novembre ritorna ad Alghero, Sassari e Porto Torres la sezione autunnale del festival letterario internazionale “Dall'altra parte del mare” dedicato alle grandi letterature contemporanee in lingua spagnola. Tre giorni di racconti, approfondimenti, musica, graphic novel e fotografia, collegati da un ostinato “nuotare contro corrente”, come vuole il titolo dell’XI edizione, inaugurata ad agosto.

Per tre giorni, seguendo l’invito che il grande scrittore argentino Jorge Luís Borges rivolgeva ai creatori di storie – «È nostro delizioso dovere ricordare che ci sono un labirinto e un filo» – gli autori e le autrici ospiti intesseranno per i lettori un filo tenace e li accompagneranno nella ricerca di una via d’uscita dai labirinti insidiosi del presente e del futuro.

Ideato e curato da Maria Luisa Perazzona ed Elia Cossu di Associazione Itinerandia, con la collaborazione di Monica Bedana, traduttrice e direttora della Scuola dell'Università di Salamanca in Italia (che è anche partner del festival), il sostegno di Regione Sardegna, Fondazione Alghero, Centro per il libro e la lettura e Camera di Commercio di Sassari (progetto Salude&Trigu), il festival propone tre serate di incontri aperti a tutti nella Fondazione Alghero e al Teatro Civico e tre mattine riservate agli studenti nell’Istituto tecnico “A. Roth” di Alghero, nel Liceo classico “Canopoleno” di Sassari e nello scientifico “Europa Unita” di Porto Torres.

A dialogare con i ragazzi e le ragazze, prima di incontrare di sera tutti gli altri lettori, saranno le scrittrici Bibiana Candia, Elisa Victoria e Margaryta Yakovenko, coordinate da Monica Bedana. Una attività resa possibile dalla collaborazione e ospitàlità del Liceo Internazionale Margherita di Castelvì e del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari, del Liceo Europa Unita di Porto Torres e dell’Istituto Roth di Alghero.

