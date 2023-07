Proseguono gli appuntamenti del Festival Éntula nelle diverse città dell’Isola. La scrittrice Giulia Valeria Sonzogno domani, lunedì 31 luglio, sarà ospite dell’Antico Caffè Barra di Codrongianos, dove l’autrice dialogherà con Emanuele Curti a partire dalle 21 su “Voglia di restare”, edito da Donzelli, saggio che indaga le aspirazioni e le problematiche dei giovani che vivono nelle aree interne dell’Italia. L’evento rientra nella programmazione del progetto InCoros. Mercoledì 2 agosto Sonzogno sarà invece a Fordongianus. Al suo fianco ci sarà Lucia Cossu, l’incontro si terrà alle 19 nell’Area Terme Romane.

Il giorno seguente, giovedì 3 agosto, l’autrice sarà a Villagrande Strisaili (piazzetta via Azuni) per Éntula con Simona Serrau. Si comincerà alle 18.30. Per "Scrittori a piede Lìberos", mercoledì 2 agosto Sandro Neri porterà il suo saggio “Gaber” (Hoepli), dedicato al celebre cantautore, a Valledoria, nella località San Pietro a Mare. Con lo scrittore dialogherà Francesca Arca, appuntamento alle 21. Arricchiranno la serata gli interventi curati dalla Scuola civica di musica Doria.

Prosegue il tour di Roberta Corradin con Éntula: giovedì 3 agosto porterà il suo libro “Cannoli siciliani” (Giunti) a Sassari, nelle terrazze di Confcommercio. La presentazione si terrà alle 19.30, con l’autrice dialogherà Lalla Careddu.

