Salta lo spettacolo di Paolo Rossi a Jerzu nell’ambito del Festival dei Tacchi. A causa di un’indisposizione dell’attore, lunedì 8 agosto saliranno sul palco Giuliana Musso e Maria Ariis, con "Dentro", ultima produzione dell'attrice e autrice veneta che viene messo in scena per la prima volta in Sardegna.

Mentre domani alle 11, alla Biblioteca comunale di Jerzu, le "Storie meticce" di Alessandro Mascia, regista e attore del Cada Die Teatro. Alle 17.30, alla Cantina Antichi Poderi, va in scena "Racconto personale - Incontro teatrale" con Mamadou Diakité (compagnia Bottega degli Apocrifi). Alle 19, sempre in Cantina a Jerzu, Luca Radaelli (Teatro Invito) con Walter Broggini, storico interprete del teatro di figura che, con i suoi burattini ha girato tutta l'Europa. A chiudere la quarta giornata della manifestazione organizzata dal Cada Die Teatro, sarà Valerio Aprea (alle 21.30 in Cantina), interprete noto al grande pubblico per il ruolo di svogliato sceneggiatore nella serie tv “Boris” e successivamente per gli interventi durante il programma tv “Propaganda Live”.

(Unioneonline/s.s.)

