Un fuori programma in una scuola nata con un’impostazione scientifica. L’Othoca di Oristano celebra la festa della donna con un’ospite d’eccezione: la professoressa Neria De Giovanni, che la mattina di domani, 5 marzo, terrà una lectio magistralis su Grazia Deledda, unica donna italiana ad aver vinto il Nobel per la Letteratura, e di cui è una della massime esperte.

«Grazia - spiega De Giovanni, giornalista, saggista, presidente dell'associazione Internazionale dei Critici Letterari - racconta di donne padrone della propria vita e della propria libertà, che lottano con forza contro gli stereotipi e i pregiudizi del tempo, non così dissimili, in fondo, da quelli contemporanei». L’intento dell’evento è quello di far riflettere criticamente gli studenti sulle questioni di genere, d’identità e di affettività.

Attraverso le letture, infatti, si influenza l’immaginario delle persone e, dunque, i loro desideri, le loro fantasie e le loro aspettative e, attraverso l’analisi dei testi, si forniscono modelli di comportamento, coordinate etiche, paradigmi interpretativi, che sono esito, ma anche origine, di quelli che si applicano poi in contesti sociali reali. «Un messaggio importante» afferma il dirigente scolastico Franco Frongia «che teniamo trasmettere agli studenti che nostro istituto che, pur nascendo con un'impostazione scientifica, non rinuncia a trattare tematiche umanistiche, per costruire un orizzonte nuovo e davvero universalmente umano».

