Aperture straordinarie e una serie di iniziative speciali per celebrare un anno di grandi successi. È quanto ha in serbo a Settimo San Pietro per i suoi visitatori la Cantina Ferruccio Deiana, che nel 2023 ha festeggiato la vittoria trionfale al Decanter, dove con il premio al Sileno Riserva è stata l’unica struttura a ottenere l'ambito oro per un Cannonau.

Dunque porte aperte su appuntamento, con l'opportunità per gli interessati di visitare l'incantevole barricaia e degustare i vini premiati in un'atmosfera intima e rilassante.

Il 24 agosto è invece in programma una suggestiva serata durante la quale i partecipanti avranno l'opportunità di assaporare i pregiati vini della cantina sotto un cielo stellato accompagnati dalle parole di esperti astronomi che condivideranno le proprie suggestioni sulle meraviglie del firmamento.

In programma anche speciali serate di picnic: per gli ospiti un’occasione per gustare le eccellenze culinarie locali in armonia con i migliori vini della cantina.

Tra le iniziative più interessanti, anche la possibilità di prenotare degustazioni di vini premiati a bordo di un catamarano. Questa esperienza unica combina la bellezza del mare con il gusto raffinato dei vini di Ferruccio Deiana, il tutto sotto l'esperta guida della sommelier della cantina.

