Un'alternativa al sole e al mare del Ferragosto, soprattutto per chi non ama la ressa ed è incuriosito dalla cultura e dalla storia. La Direzione Regionale dei Musei della Sardegna ha disposto l'apertura eccezionale per il 15 agosto. Un'iniziativa fatta per andare incontro ai turisti e ai visitatori, soprattutto del Nord Sardegna.

Saranno infatti aperti i musei di Sassari e Caprera. Il Museo “G.A. Sanna” di Sassari in via Roma (dalle 9 alle 13.45) propone un nuovo allestimento nel riaperto Padiglione Castoldi e una ricca sezione dedicata alle collezioni e alla storia dei commerci.

La Pinacoteca nazionale di Sassari in piazza Santa Caterina (aperta dalle 9 alle 19) si è appena “arricchita” con l'esposizione di ben 140 opere di Giuseppe Biasi, il più grande pittore della Sardegna, e propone una serie di quadri che vanno dal 1400 a oggi. Inoltre è stata appena inaugurata la mostra temporanea dedicata alla ‘Memoria dei Gremi e dei Candelieri’, con le foto di Carlo Antero Sanna, che raccontano un pezzo di storia della festa più amata della città.

Chi è a Caprera può visitare dalle 8.30 alle 19.30 il Compendio Garibaldino, con lo splendido giardino, all’ombra del Pino di Clelia, e il nuovo spazio espositivo, all’interno del mulino a vento di Giuseppe Garibaldi, che contiene alcuni strumenti legati all’azienda agricola di Caprera, tra i quali spicca la pressa per la macinatura delle olive e per la pulitura del grano. Per approfondire la storia della vita di Garibaldi, a pochi chilometri di distanza, c'è il Memoriale Giuseppe Garibaldi (dalle 8.30 alle 13.45) nella fortezza sabauda che ospita il Museo. I visitatori potranno accedere all’interno di quattro blocchi espositivi, parti integranti dell’architettura militare di Arbuticci, nelle sale multimediali, interamente dedicate alla figura dell’Eroe dei due Mondi.

