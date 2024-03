Si intitola “Feminas de Sardigna. Storie di Donne che hanno fatto… la Storia”, l’evento organizzato in occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, dalla Fidapa- sezione di Porto Torres che, come ogni anno in prossimità di questa ricorrenza, celebra i progressi in ambito economico, politico e culturale raggiunti dalle donne in tutto il mondo. L’iniziativa si terrà venerdì 8 marzo, nella sala Filippo Canu, alle ore 18.

Quest’anno, la manifestazione, attraverso letture sceniche, intende rievocare 8 grandi donne sarde del fine ‘800 e inizi del ‘900, che si sono altamente distinte, scavalcando anche i confini isolani, negli ambiti della arti, delle professioni e degli affari.

Tra queste Carmen Melis (Cagliari), soprano, Grazia Deleldda (Nuoro), premio Nobel, Adelasia Cocco (Sassari), medico condotto, Eva Mameli Calvino (Sassari), naturalista e botanica, Ninetta Bartoli (Borutta), prima donna sindaca d’Italia, Edina Altara (Sassari), pittrice, decoratrice, ceramista, stilista, Placida Passino (Bortigali), primo esempio di solidarietà femminile e di impegno civile, Maria Lai (Ulassai), signora del Telaio. L’evento sarà realizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Camera Chiara” e la “Biblioteca Comunale” - Comes, e con il patrocinio del Comune di Porto Torres, per il quale interverrà l’assessore alla Cultura, Maria Bastiana Cocco. Sono previsti intermezzi musicali a cura dell’associazione corale femminile “Caras”, diretta dal maestro Salvatore Bulla, e del duo musicale Roberta Botta e Silvia Marras.

