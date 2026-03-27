"Era mio nonno" e "Lombardini, il giudice sceriffo", le presentazioni a Cagliarisi terranno sabato al Circolo Atzeni e Libreria Dessì
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Un capoluogo che, tra mille arti, trova spazio anche per la letteratura. Specialmente questo sabato, con le due presentazioni in programma a Cagliari: mentre alle 17:30 il Circolo Atzeni di piazza Galilei 13 ospiterà l'autore Giorgio Andante con il suo "Era mio nonno - La pistola dell'Ovra", alle 18 sarà il giornalista Giovanni Seu a introdurre l'opera "Lombardini, il giudice sceriffo" alla Libreria Dessì, in via Dante 100.
La ricerca familiare di Andante
Il pomeriggio dedicato a "Era mio nonno", organizzato dall'associazione Ingegni, sarà aperto dall'intervento di Anna Rosa Zedda, lasciando poi spazio all'autore, ai relatori Pinella Vacca e Pasquale Cozzolino e all'editore Ignazio Pepicelli nel racconto del testo. Intrecciando le vicende familiari con gli anni più bui della storia italiana, fra memorie, identità e verità nascoste, Andante ricostruisce lo spiazzante e oscuro ruolo del nonno nella polizia segreta fascista.
L'inchiesta a posteriori di Seu
In unappuntamento dedicato a una figura ancora misteriosa, la cui ombra si allunga tutt'oggi su numerosi fatti del Novecento isolano, a dialogare con l'autore sarà il giornalista e teleconduttore Andrea Frailis, con la moderazione del collega Guido Garau. Unendo approfondimento e ricordi, Seu ripercorre alcuni dei passaggi più significativi della vita del "giudice sceriffo", in un volume che offrirà momenti di confronto e riflessione tra i presenti, domani pomeriggio.