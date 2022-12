Ultima sessione del fitto programma di convegni e seminari dal titolo “La cultura italiana negli anni di Enrico Berlinguer”.

L’appuntamento è per martedì 13 dicembre, a partire dalle 16.30, nella Sala Conferenze della Fondazione di Sardegna, in via San Salvatore da Horta a Cagliari. Focus dell’incontro è su “Enrico Berlinguer, la scienza e la tecnica”, tema che segue quelli dei precedenti seminari su politica, arte e la letteratura.

Dopo il saluto di Gianni Piras, presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Enrico Berlinguer, sono previsti i discorsi introduttivi del Rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola e dell’ex presidente della Regione Antonello Cabras.

A seguire Susi Ronchi, fondatrice di Giulia Giornaliste Sardegna, sarà la moderatrice di una tavola rotonda con Elisabetta Cerbai (docente all’Università di Firenze), Maria Del Zompo e Micaela Morelli (docenti all’Università di Cagliari).

L’incontro si concluderà con la proiezione di un estratto del documentario “Enrico Berlinguer: l’ultimo viaggio in Sardegna”, realizzato da un gruppo di studenti e studentesse della Facoltà di Studi umanistici dell’ateneo cagliaritano, curato dai docenti Diego Cavallotti, Antioco Floris, Andrea Lotta e Marco Lutzu.

Il filmato ripercorre il viaggio in Sardegna che Berlinguer fece nel gennaio 1984 e ricostruisce fedelmente il percorso del leader comunista nei principali centri di interesse socioeconomico dell’Isola. Le tappe da Cagliari al Sulcis, da Oristano a Ottana, da Dorgali a Porto Torres e Olbia sono raccontate anche attraverso le testimonianze di chi partecipò a quegli incontri, con altro materiale di repertorio.

All’ideazione e alla concreta organizzazione del programma ha dato un apporto essenziale il Comitato scientifico della Fondazione Enrico Berlinguer. Il programma è sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, dalla Fondazione Unipolis, dalla CGIL e dalla Lega delle Cooperative.

(Unioneonline/v.l.)

