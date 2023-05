Il Comune di Stintino presenta sabato 13 maggio, alle ore 12, presso la sala consiliare, il progetto "Il viaggio dei cento anni - alla ricerca dell'elisir di lunga vita", promosso dall'associazione Aics, sezione Ambiente, e sostenuto dal Comune di Stintino con l'obiettivo di coinvolgere attivamente la popolazione locale nella fase di studio e ricerca. Il progetto si concentra sullo studio degli stili di vita degli anni 20, 30 e 40 del secolo scorso, in particolare riguardo all'alimentazione, alle restrizioni caloriche e al movimento fisico.

Attraverso un questionario distribuito agli over 75, si intende indagare il "segreto" della longevità, coinvolgendo gli anziani e i giovani in un dialogo che generi consapevolezza sugli stili di vita salutari per tutte le età.

Il sindaco di Stintino, Rita Vallebella, sottolinea: «Questo progetto rappresenta un'opportunità unica per la nostra comunità di apprendere e condividere le conoscenze sulle abitudini di vita che influenzano la salute e la longevità. Coinvolgendo attivamente i settori dell'agroalimentare, della ristorazione e dello sport, puntiamo a creare un legame solido tra le generazioni e a valorizzare il patrimonio di esperienze e di saggezza degli anziani. Il dialogo intergenerazionale e la collaborazione tra scuole, associazioni e società sportive permetteranno di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini».

L'evento del 13 maggio è aperto a tutte le associazioni sportive, i rappresentanti delle scuole, le attività di ristorazione, ai giovani e meno giovani e l'intera cittadinanza di Stintino. Il Comune di Stintino e Aics Ambiente invitano tutti i cittadini a partecipare all'evento, per contribuire alla realizzazione di un'esperienza condivisa e arricchente per l'intera comunità.



