Quarta e ultima giornata domenica del festival letterario organizzato da Associazione Itinerandia con la direzione artistica di Maria Luisa Perazzona ed Elia Cossu e la collaborazione della direttora della Scuola dell'Università di Salamanca in Italia Monica Bedana. Il nutrito programma è articolato in due sedi.

Domattina alle 12 aperitivo letterario nell’azienda agrituristica Sa Mandra di Alghero in compagnia della poetessa fiorentina Elisa Biagini che dialoga della sua raccolta poetica “Filamenti” (Einaudi), recentemente tradotta in catalano, con Joan-Elies Adell e Stefano Resmini (evento in collaborazione con Nàrami).

Di sera il festival si sposta a Putifigari, nella centrale piazza Boyl. Alle 19.30 Maria Grazia Calandrone, poeta, narratrice, conduttrice e autrice Rai dialoga con Patrizia Sardo Marras sul suo ultimo romanzo “Magnifico e tremendo stava l’amore” appena pubblicato da Einaudi, dove rielabora la vicenda di cronaca nera di Luciana Cristallo, omicida del marito nel 2004, dopo avere subito da lui vent’anni di violenze e soprusi, e assolta in Cassazione, con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, perché giudicata non punibile.

A seguire Gigio Alberti, uno degli attori feticcio del regista Gabriele Salvatores (“Mediterraneo”, “Marrakesh Express” e “Sud”) con il reading “Ahi Sudamerica!” che attinge alle parole di autori di culto come Julio Cortazar, Luis Sepulveda, Osvaldo Soriano, Francisco Colane. L’accompagnamento musicale è di Zaira Zingone e Graziano Solinas.

In chiusura intervento musicale delle giovanissime allieve di violino dell’Istituto musicale “Giuseppe Verdi” di Alghero, Camilla De Deo, Celeste De Deo e Giulia Peana, accompagnate dai docenti Anna Vilardi al violino e Raimondo Dore al pianoforte.

