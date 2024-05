Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata dei Planetari, nata proprio in Italia nel 1991 e poi diventata internazionale a partire dal 1995.

L'evento, sostenuto dalla Società Internazionale dei Planetari e promosso nel nostro Paese dall'Associazione dei Planetari Italiani, a partire da quest'anno è stato spostato al 7 maggio, per ricordare la data del 1925 nella quale il primo planetario moderno, realizzato dall'azienda tedesca Carl Zeiss e installato al Museo Tedesco di Monaco di Baviera, iniziò la sua attività.

L'iniziativa ha lo scopo di far conoscere al pubblico queste spettacolari cupole e di portare all'attenzione anche il problema dell'inquinamento luminoso, dato che ogni planetario è come un cielo in miniatura.

A Cagliari sono tante le iniziative in programma al Planetario de L’Unione Sarda nel weekend.

Due gli appuntamenti per sabato 11 maggio: dalle 17, nella notte in cui la Luna è in fase crescente, l’astrofisico Manuel Floris accompagnerà gli ospiti in un viaggio nello spazio e nel tempo per scoprire i misteri del satellite terrestre. Alle 19 e a oltre 50 anni dall'uscita di "The Dark side of the Moon", il Planetario de l'Unione Sarda, sempre a cura di Manuel Floris, propone un viaggio nell'Universo accompagnati dalle musiche di questo splendido album.

Domenica 12 altri due appuntamenti, sempre in programma alle 17 e alle 19. Alle 17 uno speciale per famiglie e bambini in occasione della Festa della Mamma. Alle 19 un approfondimento sulle stelle e le costellazioni della primavera.

Per informazioni è possibile consultare le pagine web e social del Planetario.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata