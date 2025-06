Dopo un anno di laboratori, allieve e allievi della Compagnia Teatro Sassari vanno in scena. Dopo l'esito scenico del corso di canto moderno dal titolo "D’amore e discordia" di Alessandra Muntoni, per la regia di Stefano Dionisi, altri due titoli in programma.

Domenica alle 19 gli allievi del corso “La commedia dell'arte”, sono sul palco con “Il medico per forza” da Moliere, adattato dalla regista Margherita Frau, Alessandra Derosas, Vanna Lella, Elisa Marchetti, Maria Franca Matta, Donatella Medici, Andrea Monti, Gabriella Piana, Angelo Pisanu, Claudio Piu e Gessica Sferrazza Papa.

Il trittico si chiude giovedì 19 giugno alle 20.30 con l'esito scenico del corso “Dalla scrittura alla scena” dal titolo "Dráō, dal pensiero al dramma" regia Stefano Dionisi. In scena Davide Caria, Carlotta Canu, Brunilde Giacchi, Donatella Lepri, Eleonora Spada, Riccardo Pinna e Federica Piras. Otto allievi/e drammaturghi/e metteranno in scena i loro personali testi creati durante 4 mesi di laboratorio di scrittura teatrale. Otto storie uniche che toccano vari stili, dal giallo al teatro dell'assurdo, fino ad arrivare a dinamiche del teatro Brechtiano e del teatro post drammatico.

