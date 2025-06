Due grandi violinisti per esaltare l'orchestra dell'ente de Carolis. Martedì prossimo e 10 sabato 14 il Teatro Comunale di Sassari ospita due concerti (inizio alle 20.30) che avranno per protagonisti due vincitori del Premio Paganini: prima Massimo Quarta, che sarà anche direttore d'orchestra, e poi Giuseppe Gibboni che ha vinto l'ambito riconoscimento per violinisti nel 2021, venti anni dopo il collega.

Stella del concertismo internazionale che ritorna a Sassari dopo il grande successo dello scorso anno, Quarta è considerato uno dei più́ importanti violinisti della sua generazione. Sarà violino solista oltre che direttore dell’Orchestra del de Carolis. Proporrà nella prima parte il concerto per violino e Orchestra N°1 di Max Bruch, uno dei concerti più noti per violino solista nonché probabilmente l'opera più conosciuta del compositore. Nella seconda parte sarà proposta la sinfonia N° 2 in Re maggiore op. 73 di Johannes Brahms composta nell'estate del 1877.

ll 14 giugno Massimo Quarta dirigerà l'orchestra dell'ente sassarese che avrà come violino solista Giuseppe Gibboni, al debutto in Sardegna. Il programma della serata propone il concerto per violino e orchestra n° 1 in Re Maggiore op 6 di Paganini e la sinfonia di Schumann N°1 “Primavera” .

