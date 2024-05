Non solo musica. Il Festival Melos non è una semplice serie di concerti itineranti: in ogni tappa al concerto vengono associate le presentazioni del luogo che ospita l’evento e la lettura di poesie o brani letterari del patrimonio regionale. Dopo l'anteprima di Cracovia, la rassegna organizzata dal Centro Studi Saser rientra sull’Isola e inaugura gli eventi sardi domenica 19 maggio alle 20.30 nella chiesa del Rosario a Sassari.

Protagonisti i pianisti Roberto Piana e Olesya Romanko, reduci dal successo di Cracovia, insieme all’attrice Lella Cucca e allo storico dell’arte Alessandro Ponzeletti, che illustrerà storia e caratteristiche della chiesa della Madonna del Rosario, nota ai sassaresi semplicemente come la chiesa del Rosario, edificata nel XVII secolo.

Il programma del concerto prevede brani a due e a quattro mani. Saranno eseguiti Son portrait, A te e Moresca di Lao Silesu; cinque Preludi pittorici di Roberto Piana; Margaritki di Sergej Rachmaninov; Song of India da Sadko di Nikolaj Rimsky-Korsakov; Canti dal mare, op. 53: Pensieri sull’acqua di Enrico Vallone; Impressioni di danza di Roberto Piana; La barcheta di Reynaldo Hahn, Après une Lecture de Liszt di Roberto Piana; Adagio da Spartacus di Aram Khachaturian. Il concerto sarà inframezzato da poesie di Grazia Deledda, Sebastiano Satta, Angela Mundula, Maria Carta recitate da Lella Cucca.

