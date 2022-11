Al Teatro Civico di Alghero, il prossimo sabato 26 novembre andrà in scena lo spettacolo “Donne, Donnette, Donnacce” della compagnia Le Lucido Sottile.

Si tratta di una iniziativa voluta dal Rotary Club Alghero nell’ambito del progetto “Scarpe rosse….per non dimenticare”, che contempla una serie di iniziative per cercare di mantenere alta l’attenzione sul problema della violenza nei confronti delle donne.

In prima nazionale, sabato sera, verrà proposto uno spettacolo che in maniera ironica, trasgressiva e dissacrante, fa luce sugli aspetti del percorso di vita al femminile, su quello che ha formato, piegato, distrutto e boicottato, ma fatto rinascere il coraggio di parlare, mettersi a disposizione, ironizzare, magari piangendo, ma senza più sentirsi sole, senza più paura.

Lo spettacolo si sofferma sulle delusioni e sulle cadute, sulla frustrazione di non riuscire ad arrivare. Ma proprio perché non si è più sole, il Rotary, contribuendo a rimuovere le cause che creano la necessità di assistenza, ha attivato una raccolta fondi per sostenere l’attività svolta da Rete Dafne, associazione a tutela della donna e del minore e che ha come obiettivo quello di garantire a ogni vittima di reato accoglienza, ascolto, informazione sui propri diritti, supporto psicologico e psichiatrico, orientamento, accompagnamento ai servizi, mediazione.

Il Rotary Club Alghero, da sempre sensibile ai bisogni della comunità, con questa prima iniziativa che si terrà il giorno dopo la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si propone di mantenere alta l’attenzione su questa piaga della nostra società. L’evento è stato realizzato con il fattivo e importante contributo di operatori commerciali e privati cittadini e si avvale del patrocinio della Fondazione Alghero.

Per prenotazioni e informazioni: Caterina Pisanu 079.976185 - 345.4169936 - Nanni Moscatelli 347.5916833 - Fabrizio Etzi 331.6438768 - rotaryalghero@gmail.com.

© Riproduzione riservata