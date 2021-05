Via alla terza edizione del premio "Donna di scienza" curato da Carla Romagnino per l'Associazione Scienza Società Scienza. E in attesa dell'assegnazione in programma a novembre, nel corso della quattordicesima edizione del Cagliari Festival Scienza, alla professoressa Maria Del Zompo, ex rettore dell'Universitá di Cagliari, è già andato il riconoscimento speciale della giuria.

Motivazione: "Per l'instancabile e innovativa attività svolta per l'università, per la ricerca, per la diffusione della cultura scientifica, per la parità di genere".

Il premio si rivolge a donne nate oppure “operanti in Sardegna o per la Sardegna”, che abbiano svolto attività nel campo della ricerca scientifica, della didattica della scienza, della diffusione della cultura scientifica, anche attraverso l'uso dei media.

Nelle precedenti edizioni sono state oltre sessanta le candidature: molte delle concorrenti si sono formate nell'ateneo cagliaritano, alcune svolgevano la loro attività di ricerca all'estero nelle più diverse discipline, fra le altre biologia, chimica, scienze biomediche, informatica, astrofisica, medicina, fisica.

Nel 2020 il premio "Donna di scienza" è stato assegnato alla professoressa Micaela Morelli. Dallo scorso anno, abbinato al premio principale, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Cagliari ha voluto istituire il premio "Donna di Scienza Giovani", dedicato alla più giovane ricercatrice cagliaritana.

