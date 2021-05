La dolcezza non ha bisogno di zucchero ma di coraggio, di complicità o di fantasia. Il nuovo spot della Dietorelle promuove in modo molto moderno le sue famose caramelle dietetiche. Il coraggio è un bacio fra giovanissimi che chiudendo a chiave una porta fanno intendere un seguito più hot, la complicità è raffigurata da una carezza lasciva e un bacio appassionato fra due donne e la fantasia con l’andare a letto in tre. E così sono tutti accontentati come richiede l'attuale concetto di politically correct. Niente di scandaloso, visti i tempi che viviamo, ma un po' fuori luogo forse sì. Io, da vecchio divoratore di bon bon, rivedo il vassoio d'argento di mia nonna, sempre colmo di caramelle Rossana, avvolte una per una nella loro sgargiante carta rossa, e di meravigliose giuggiole di liquirizia o ancora di bianche pastiglie di menta fredda.

Roba antica, mi rendo conto, che mai e poi mai avrei potuto associare a qualcosa di conturbante. Però in questo tempo dove gli anni corrono tanto da sembrare mesi, persino consumare una caramella può scatenare la creatività. Anche se, a furia di vederle in ogni salsa certe immagini perdono di significato e le situazioni diventano, ai nostri occhi, trasparenti. A meno che non si tratti di vedere illustrate le meraviglie di un lecca lecca o di un libidinosissimo chupa chupa. Ma qui entriamo già nel mondo di Tinto Brass.

Bepi Anziani

