Il Museo della Tonnara di Stintino ospiterà anche quest’anno il “Premio Stintino per la divulgazione scientifica”, giunto alla settima edizione e quest’anno patrocinato dalla Regione Sardegna. Il 22 giugno a partire dalle 18.30 si svolgerà la cerimonia di consegna del premio che il Comitato scientifico, presieduto da Piero Cappuccinelli, professore emerito dell’Università di Sassari e Accademico dei Lincei, ha assegnato per l’anno 2024 a Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica.

Dopo i saluti istituzionali, di Rita Vallebella, sindaca di Stintino, di Franco Cuccureddu, assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, di Gavino Mariotti, rettore dell’Università degli studi di Sassari, di Giovanni Sotgiu, presidente della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari, di Giacomo Spissu, presidente della fondazione di Sardegna, di Giuseppe Cuccurese, direttore del Banco di Sardegna, Flaminia Saccà, professoressa ordinaria di Sociologia dei fenomeni politici (Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione, Sapienza Università di Roma), tratteggerà la vita di Giorgio Parisi tra scienza, divulgazione e politica.

A seguire Giorgio Parisi dialogherà con Simona De Francisci, giornalista e condirettrice del Tg di Videolina e Radiolina. La serata proseguirà con la lettura delle motivazioni del conferimento del premio da parte di Piero Cappuccinelli, professore emerito dell’Università di Sassari, Accademico dei Lincei e presidente del Comitato scientifico e la consegna a Giorgio Parisi del “Premio Stintino per la Divulgazione scientifica” 2024. L’evento si concluderà con “Su ballu tundu per un Nobel”, spettacolo del Gruppo Folk “Ittiri Cannedu” dedicato a Giorgio Parisi.

