Sul podio come migliore pubblicità online, Discover Gallura riceve il Mediastars award, prestigioso riconoscimento, giunto alla XXVIII edizione, che premia l'eccellenza tecnica e produttiva nel mondo della comunicazione pubblicitaria.

Alla seconda posizione, pari merito con Teaser Galaxy S23 Samsung, la campagna pubblicitaria del Distretto turistico Gallura Monte Acuto riceve l'Oscar della pubblicità, oltre a una Special Star per l'art direction. Discover Gallura, ideata dall'agenzia Sedplus di Oristano, mirava a promuovere la Gallura come destinazione premium per i viaggiatori nazionali e internazionali, puntando in particolare sui mercati francese e tedesco, con l'obiettivo di attrarre i millennial e la generazione Z.

Proponendo la Gallura come «esperienza da fare almeno una volta nella vita», la campagna pubblicitaria ha avuto quasi 18 milioni di visualizzazioni in pochi mesi del 2023 e ha raggiunto oltre un milione e mezzo di utenti sui mercati individuati. «La campagna rientra all'interno del programma di lancio del brand di destinazione Discover Gallura in un periodo di ripresa della domanda turistica per il Mediterraneo e per il balneare con l'obiettivo di differenziare l'area dal resto dell'offerta: la campagna è stata in grado di centrare l'obiettivo con quasi 18 milioni di visualizzazioni da quattro piattaforme e oltre 119mila visite dirette sul sito, portando numerosi visitatori a prendere ispirazione e a pianificare la propria vacanza in Gallura», ha commentato il presidente del Distretto turistico Gallura Monte Acuto, Gian Mario Pileri. Il riconoscimento sarà consegnato il 6 giugno prossimo sul palco dell'auditorium San Fedele a Milano.

