A Olbia è scattato il conto alla rovescia per La nuit des Étoiles. Il 27 luglio, in piazza Crispi, andrà infatti in scena il galà che celebra i 25 anni della Vetrina coreografica di danza, in programma, a sua volta, dal 12 al 14 luglio.

Sotto la direzione artistica della coreografa Mavi Careddu si esibiranno alcuni tra i più importanti nomi internazionali della danza classica, dando vita a uno spettacolo indimenticabile. Una serata esclusiva che mostrerà la magia del balletto declinata ai più alti livelli, in un contesto aperto al grande pubblico.

Tra le étoiles che parteciperanno all’evento Steven McRae, primo ballerino del Royal Ballet di Londra, e Iana Salenko, prima ballerina dello Staatsballett di Berlino: la coppia metterà in scena la prima mondiale di una nuova esecuzione del “Boléro” di Maurice Ravel. Da segnalare anche l’attesa performance di Bleuenn Battistoni e Paul Marque, direttamente dall’Opera di Parigi, che interpreteranno alcune coreografie del repertorio classico nelle versioni di Rudolf Nureyev, proposte proprio nel celebre teatro parigino.

© Riproduzione riservata