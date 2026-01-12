Più di cento concerti tra Stati Uniti e Messico, palchi di primo piano e la condivisione del palco con una delle band più iconiche della storia del rock mondiale. L’esperienza internazionale degli Awake For Days non resta confinata ai grandi festival, ma diventa ora contenuto formativo per gli studenti sardi grazie al progetto School Tour. Tra il 2019 e il 2023 la band nuorese ha calcato i palcoscenici di numerose città americane, costruendo una presenza stabile nella scena rock internazionale, fino alla partecipazione al Hell & Heaven Fest di Città del Messico, uno dei festival più importanti del continente. Proprio in quell’occasione il gruppo si è esibito sullo stesso palco dove hanno suonato anche band come i Guns N’ Roses, condividendo il palco con nomi come Muse e Slipknot, davanti a decine di migliaia di spettatori.

Un percorso costruito in totale autonomia, senza il supporto di grandi etichette, che oggi diventa esperienza da condividere sui banchi di scuola: lo School Tour che prende il via giovedì da Nuoro, con il primo incontro al Liceo delle Scienze Umane e Musicale “Sebastiano Satta”, e proseguirà poi in altre città della Sardegna, Olbia, Tempio, Sassari e Macomer. Attraverso incontri diretti con gli studenti, gli Awake For Days racconteranno come si costruisce un progetto musicale internazionale, mostrando il lavoro che c’è dietro i concerti, i tour e le produzioni discografiche, e trasformando l’esperienza dei palchi americani e messicani in un’occasione concreta di orientamento e formazione. Durante gli incontri, la band racconterà cosa c’è dietro un progetto musicale internazionale: dall’organizzazione dei tour alla gestione economica, dal rapporto con i promoter alla pianificazione a lungo termine. Un modo concreto per dimostrare che anche dalla Sardegna è possibile costruire, con metodo e determinazione, un percorso professionale nel settore creativo.

School Tour è un meeting pensato per gli studenti delle superiori e «nasce con l’obiettivo di offrire esempi concreti di come passione, impegno e visione imprenditoriale possano tradursi in opportunità di lavoro nel settore musicale e culturale» ha detto Luca Fadda, frontman degli Awake For Days: «Vogliamo mostrare come siamo riusciti a portare la nostra musica all’estero in totale autonomia, senza etichette discografiche, puntando su crowdfunding e investimenti diretti». Un percorso che offrirà agli studenti strumenti pratici su management, booking e gestione delle royalties, competenze spendibili anche in altri ambiti professionali. «Non andiamo nelle scuole per dire “siamo diventati famosi”, ma per spiegare come si costruisce un progetto solido», sottolinea Fadda.

