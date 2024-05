Trasferta in Emilia Romagna del Coro Polifonico Segossini di Sinnai, ospite del coro Montenero di Ponte dell’Olio in occasione della Fiera di primavera che si terrà il 4 e 5 maggio.

«La trasferta rappresenterà un momento significativo per il nostro coro - dicono i componenti - che ambisce a condividere la propria musica con gli amici del Montenero e con il pubblico di Ponte dell’Olio».

«Sarà un’occasione per emozionarsi e lasciarsi trasportare dai canti popolari della Sardegna e da quelli della Val Nure che parlano direttamente al cuore di chi ascolta. Finora in ogni trasferta, abbiamo conosciuto tantissime realtà corali anche molto diverse dalla nostra ma che hanno in comune un'importantissima cosa: la passione per il canto, l'amicizia e l'ospitalità».





