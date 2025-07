La via dell’acqua attraversa il Museo di arte ambientale “Organica”, nel cuore della natura incontaminata del Parco del Limbara.

Domani alle 11 l’inaugurazione delle nuove mostre, visitabili fino al 6 agosto, darà il via alla seconda parte della stagione. “La via dell’acqua. Dal progetto all’opera” presenta una collezione di maquette, schizzi, modellini in scala delle opere site-specific che verranno realizzate a settembre lungo il nuovo sentiero dell’arte in località Vallicciola.

Il percorso fa parte del progetto “Acquamontana”, dedicato alla valorizzazione della Via dell’acqua sul Limbara, e comprenderà opere di Pietruccia Bassu, Giusy Calia e Antonello Fresu, Eleonora Desole, Maenas-Heart Studio, Daniela e Francesca Manca, Mauro Morittu, Gianni Nieddu, Sabrina Oppo, Igino Panzino e Antonella Spanu.

Nella sala inferiore del Museo Organica, Fabiana Casu presenterà, poi, la mostra personale “Geografie liquide”. La giovane fotografa porta con sé un legame profondo con la natura della sua terra, la Sardegna, che diventa parte integrante del processo creativo.

L’isola che la circonda, avvolta dall’elemento acquatico, ispira le sue opere e alimenta una ricerca continua sulla versatilità e le molteplici forme di questo elemento essenziale. Immagini che rivelano dettagli celati, creando una connessione unica tra realtà visibile e invisibile.

