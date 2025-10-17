Si è svolta, a Curcuris, la cerimonia conclusiva di premiazione del concorso di fotografia “Andata&Ritorno”, legata al Festival Comunitario 2025. Il Festival, organizzato dal Comune, ha offerto a tutto il territorio un programma di eventi per oltre un mese, da metà luglio fino a fine agosto.

Nel corso della serata sono stati premiati i vincitori del concorso di fotografia. Il “Premio Giuria Popolare”, la fotografia più votata dal pubblico, è andato allo scatto "Attese e ritorni", di Luca Pastore. Per quanto riguarda, invece, il concorso, secondo i voti della giuria, il primo premio è stato assegnato a "Overcrowded train", di Muhammad Amdad Hossain; secondo "Il tempo sospeso", di Gianmario Ligas, e terzo "Road to the sacred city", di Riccardo Bartolini. Dopo la conclusione del concorso, la mostra rimarrà visitabile nel catalogo digitale del festival e le immagini vincitrici e quelle meritevoli resteranno parte dell’archivio fotografico del festival.

