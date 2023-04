Cosa vuol dire “a marolla”? Perché i sardi lo usano?



Il modo di dire “a marolla” ha diversi significati e infatti c’è chi lo usa con l’accezione “per forza” e chi per intendere “controvoglia”.

Nel 2017 il modo di dire sardo era arrivato anche nella tv nazionale, tramite la Rai, per mezzo della trasmissione “L’eredità”: all’interno del gioco si chiedeva ai concorrenti, appunto, il significato di “a marolla”. Le opzioni erano:

a destra e a manca;

velocemente;

a occhio e croce;

per forza.

Ovviamente in questo caso la risposta corretta era “per forza”, ma i concorrenti non avevano indovinato.

In qualche dizionario l’espressione si trova anche sotto forma di parola unica, “ammarolla”. Altre varianti che troviamo sono:

mala boza;

mala bogia;

mala gana;

mala ogia.

Ecco un esempio: «Che c’è, non vuoi andare a scuola? Ci vai a marolla o per forza». In questo caso assume il significato di “controvoglia”.

Il termine assume anche un altro significato, desumibile dal modo di dire “Sa marolla ponit sa becia a curriri” (il bisogno fa correre anche la vecchia). In questo caso, come emerge dalla traduzione, “marolla” significa “bisogno”.

© Riproduzione riservata