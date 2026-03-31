Cooperazione e scambio culturale sono i capisaldi del progetto “Sœurs de Mer”, "Corsica Sardegna, sorelle di mare", finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione europea e nato dal protocollo d’intesa siglato lo scorso gennaio tra l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna e la Région académique de Corse. Dopo il viaggio in Corsica di alcuni studenti sassaresi è stato il turno di alcune studentesse corse nel rendere visita alle due istituzioni amministrative di Sassari. Prima l’incontro a Palazzo Ducale sede del Comune di Sassari, quello nella sede della Città Metropolitana di Sassari guidata dal sindaco metropolitano Giuseppe Mascia.

Ad accogliere la delegazione è stato il capo di gabinetto del sindaco metropolitano, Gianfranco Ganau, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa, capace di rafforzare relazioni istituzionali e culturali tra territori storicamente vicini. La visita ha suscitato grande interesse ed evidente meraviglia, colpendo gli sguardi e la sensibilità delle giovani visitatrici e dei giovani visitatori con la potente bellezza e solennità della storica Sala Sciuti, dominata da affreschi maestosi e statue imponenti, così come dagli ambienti della residenza reale, autentiche testimonianze di un patrimonio architettonico e culturale di un palazzo che oggi torna ad essere un punto di riferimento per l’intero territorio.

Importante, in questo percorso, il ruolo dell’Istituto comprensivo Monte Rosello Alto - scuola media di via Pavese - che ha promosso e reso possibile lo scambio, fungendo da tramite tra le due realtà scolastiche e contribuendo a costruire un ponte concreto tra le giovani generazioni delle due isole. Un’iniziativa che, attraverso la conoscenza reciproca, il dialogo linguistico e la valorizzazione delle identità locali, conferma Sassari come luogo di incontro e di apertura, capace di guardare al Mediterraneo come spazio condiviso di crescita e cooperazione.

© Riproduzione riservata