Lo scrittore di Terralba Davide Piras sarà protagonista del prossimo appuntamento estivo del festival Éntula, organizzato da Lìberos, in programma a Ploaghe, martedì 25 agosto, alle 21, presso l’ex Convento dei Cappuccini in via Pietro Salis. Ospite lo scrittore Davide Piras, che presenterà al pubblico il suo romanzo “Femmenella” (Piemme). Il libro racconta la storia di Emanuele Modesto Minnai, da tutti chiamato Manu, protagonista e voce narrante dell’opera che porta il lettore dentro le sue emozioni di adolescente vissute in un periodo storico difficile e crudele che vede l’ascesa del fascismo e con essa un controllo serrato sulla vita di chiunque.

E in una società permeata di pregiudizi in cui l’uso della violenza sta diventando la regola, la complicità di Manu e Andrea, figlio del compare di suo padre, non passa inosservata, con conseguenze dolorose per i due ragazzi e per le loro famiglie. Piras parlerà del romanzo con Alessandro De Roma. L’incontro, inserito anche nel network Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari, è realizzato con il sostegno del Comune di Ploaghe e in collaborazione con il Sistema bibliotecario Coros Figulinas, la cooperativa Comes, l’associazione MOS, la libreria Koinè Ubik di Sassari e i Centri odontoiatrici Massaiu.

Davide Piras è nato nel 1981. Ha collaborato col quotidiano L’Unione Sarda ed è stato docente di scrittura creativa presso le carceri di massima sicurezza, e attualmente insegna all’Università della terza età. Sceneggiatore per la Sardegna Film Commission e per la casa di produzione Mash&Co, ha scritto Petali di piombo (0111 edizioni, 2012), Terra bianca (Perrone editore, 2016), Gigi Riva - Rombo di Tuono (Condaghes, 2020) e La chimica dei sentimenti (Catartica, 2024). Il festival Éntula è organizzato dall'associazione culturale Lìberos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna.

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