"Poetas e emigrados" è il titolo del doppio evento che animerà sabato e domenica Orune. Domani alle 18, nella Biblioteca comunale, il progetto propone la premiazione delle poesie vincitrici del concorso letterario.

Domenica alle 17, nella Biblioteca comunale, è in programma il convegno "Poetas e emigrados". prossima 7 luglio si torna in Barbagia, a Orune, per "Poetas e emigrados", evento organizzato dall'amministrazione comunale, in collaborazione con l'Unione dei Comuni del Mont'Albo, la Fasi (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia), il Circolo dei Sardi "Shardana" di Perugia e la Fondazione Maria Carta. L’iniziativa è finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del progetto MAECI “Il turismo delle radici”.

Dopo il saluto della sindaca Giovanna Porcu e dell'assessora alla Cultura Giuliana Pittalis, prenderanno la parola Mario Paffi, referente regionale progetto Maeci "Il turismo delle radici", Bastianino Mossa, presidente della Fasi, Silvestra Pittalis, fondatrice di Ammentos, e Nicoletta Menneas, del Circolo Shardana di Perugia. Previsto l'intervento di Leonardo Marras, presidente della Fondazione, e Giacomo Serreli, che presenteranno "Freemmos - Le giornate contro lo spopolamento", con la proiezione del docufilm che racconta sette anni del progetto. In scaletta anche le testimonianze dirette dei circoli dei sardi dell'Italia centrale. Seguirà alle 21, in piazza Latino Lanfranco, una serata musicale a cura dell'Amministrazione comunale e della Fondazione Maria Carta, con il gruppo Tenore Sant'Andria di Orune, Maria Giovanna Cherchi, Quartetto Etno Folk e i Niera. Presenterà Giacomo Serreli.

