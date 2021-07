È stato consegnato a Massimo Galli il Premio Stintino per la divulgazione scientifica 2021. La cerimonia si è svolta sulla terrazza del Museo della Tonnara.

“Un volto familiare e rassicurante, un punto di riferimento saldo per la comunità scientifica e per la popolazione italiana, sempre disponibile e capace di spiegare in maniera chiara e puntuale concetti complessi, quali le modalità di trasmissione del virus SARS-CoV2 e delle sue varianti, indicando in maniera ferma le misure da adottare per contrastare il diffondersi della pandemia”, si legge nelle motivazioni che hanno portato a scegliere l’infettivologo e divulgatore scientifico.

“Mi considero un insegnante - ha detto Galli - che ha lavorato per tutta la vita per formare giovani medici e che ha impiegato parte del tempo che aveva a disposizione cercando di svolgere una funzione di divulgatore”.

Docente ordinario di Malattie Infettive presso l'Università Statale di Milano e direttore della struttura di Malattie Infettive dell'Ospedale "Luigi Sacco" di Milano, è stato premiato “per la sua attività di comunicazione al grande pubblico degli studi relativi a malattie infettive poco conosciute, a partire dagli anni ‘80 del secolo scorso con la dedizione al contrasto di HIV e AIDS in Italia e la lotta in favore dei diritti delle persone con HIV, fino ad arrivare ai giorni nostri, con l'impegno costante durante la pandemia, sia sul fronte della ricerca che su quello della divulgazione”, aggiunge la giuria presieduta da Piero Cappuccinelli, Accademico dei Lincei e professore emerito dell'Università di Sassari. Galli ha dialogato, tra gli altri, con Simona De Francisci, vicedirettore di Videolina.

Nel corso della serata è stato consegnato, inoltre, un riconoscimento speciale alla Fondazione Dinamo, al Banco di Sardegna e alla Fondazione di Sardegna per il supporto al sistema sanitario regionale nel contrasto alla pandemia causata dal Covid-19. A ritirarlo il direttore generale della Fondazione di Sardegna Carlo Mannoni, il direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese e il presidente della Fondazione Dinamo Stefano Sardara.

