La Sardegna ancora protagonista al XXI Concorso Enologico Internazionale dell’Associazione Nazionale “Città del Vino”, svoltosi lo scorso fine settimana a Sambuca di Sicilia (AG), che si conferma il più importante in Italia avendo raggiunto il notevole traguardo dei 1400 campioni di vino iscritti e circa 100 grappe.

L’Italia è stata rappresentata da 19 Regioni, ma quelle con il maggior numero di campioni sono state Sicilia (121 etichette), Sardegna (99), Emilia Romagna e Piemonte (85), Toscana (76) e Lazio (72).

«La nostra Isola è stata rappresentata da 36 aziende con 99 vini in gara su un totale di oltre 1.400 campioni, provenienti, oltre che dall’Italia (1.170 campioni), dal Portogallo (99 vini), Moldova (77), Brasile (23), a seguire la Croazia, Germania, Spagna, Austria, Francia, Lussemburgo e Corea del Sud», fanno sapere dal coordinamento regionale Città del Vino.

I vini delle aziende vinicole sarde hanno ottenuto in totale 28 medaglie così suddivise:

1 Gran Medaglie d’Oro (per punteggi compresi da 92/100 a 100/100);

20 Medaglie d’Oro (per punteggi compresi da 85/100 a 91.09/100);

7 Medaglie d’Argento (nelle categorie riservate al “Bio”, agli Spumanti, ai Nebbiolo e ai Vini vulcanici – punteggi compresi da 82/100 a 84.09/100);

Molti i punteggi a pari merito e, soprattutto, anche per questa edizione, ed è la terza volta che accade, ad esclusione dei premi speciali nelle categorie “Città del Bio”, “Forum Spumanti”, “Nebbiolo World” e “Vini Vulcanici”, sono state assegnate 43 Gran Medaglie d’Oro e 346 Medaglie d’Oro, così come previsto dal regolamento O.I.V. (Organizzazione Internazionale Vite e Vino), che impone che solo il 30% dei vini in concorso possa essere premiato. Per questo motivo sono stati esclusi dal “medagliere” vini che hanno comunque ottenuto risultati più che lusinghieri.

«In qualità di coordinatore regionale, a nome del coordinamento sardo e degli organi nazionali dell’Associazione Città del Vino, invio gli auguri ai titolari e collaboratori delle aziende premiate, ma anche un sentito ringraziamento a tutte le altre che hanno partecipato e che, ancora una volta, hanno portato in alto il nome della Sardegna nel settore enologico», commenta soddisfatto Giovanni Antonio Sechi.

CLASSIFICA GENERALE - ELENCO AZIENDE SARDE PREMIATE

PREMIO “GRAN MEDAGLIA D’ORO”

(1 medaglia per la Sardegna - punteggio compreso da 92/100 a 100/100)

1° “Giangi srls.” – “Babbaijolzi 2020” – “IGT Colli del Limbara” – “Nebbiolo 100%” - “Vini Rossi secchi tranquilli IGP e DOP” - LURAS (SS) - 92/100

PREMIO “MEDAGLIA D’ORO”

(17 medaglie per la Sardegna - punteggio compreso da 86/100 a 91,09/100)

1° Società Agricola “Siddùra snc” – “Maìa 2021” – “Isola dei Nuraghi IGT” – “Vermentino di Gallura DOCG 100%” – “Vini Bianchi secchi tranquilli IGP e DOP” – LUOGOSANTO (SS) - 89/100

2° Azienda Vinicola “Cherchi Giovanni Maria srl.” – “Tuvaoes 2022” – “Vermentino di Sardegna DOC” – “Vermentino 100%” – “Vini Bianchi secchi tranquilli IGP e DOP” - USINI (SS) – 88.6/100

2° “Cantina FARA” – “Oro Passito 2021” – “Moscato di Sorso Sennori” – “Passito Moscato 100%” – “Vini Passiti IGP e DOP” - SENNORI (SS) – 88.6/100

3° Azienda “Ferruccio Deiana & C. s.a.s.” – “Oirad 2020” – “Isola dei Nuraghi IGT” – “Moscato 34%” – “Vini Passiti IGP e DOP” – SETTIMO SAN PIETRO (CA) - 88.4/100

3° Società Cooperativa Agricola “La Tissese” – “Cagnulari 2021” – “Alghero DOC” – “Cagnulari 100%” – “Vini Rossi secchi tranquilli IGP e DOP” – TISSI (SS) - 88.4/100

4° “Agrivitivinicola Badesi srl” – “Nou 2021” – “Vermentino di Gallura DOCG” - “Vermentino 100%” – “Vini Bianchi secchi tranquilli IGP e DOP” - BADESI (SS) – 88.2/100

5° Società Agricola “Siddùra snc” – “Bèru 2015” – “Isola dei Nuraghi IGT” – “Vermentino di Gallura DOCG 100%” – “Vini Bianchi secchi tranquilli IGP e DOP” – LUOGOSANTO (SS) – 87.4/100

6° “Camboni Giovanni az. Vitivinicola” – “Chelu 2022” – “Vermentino di Sardegna DOC” – “Vermentino 100%” – “Vini Bianchi secchi tranquilli IGP e DOP” - TISSI (SS) - 87.2/100

6° “Vigne Centro Sardegna s.a.s. – Società Agricola di Marras Iuri” - “Ventuno 2021” – “Isola dei Nuraghi IGT” - “Bovale Sardo 100%” – “Vini Rossi secchi tranquilli IGP e DOP” – SORGONO (NU) - 87.2/100

6° Azienda Vitivinicola “Chessa” - “Cagnulari 2021” – “Isola dei Nuraghi IGT” - “Cagnulari 100%” – “Vini Rossi secchi tranquilli IGP e DOP” – USINI (SS) - 87.2/100

7° “Cantina delle Vigne di Piero Mancini srl.” - “Mancini Primo 2022” – “Vermentino di Gallura DOCG” - “Vermentino 100%” – “Vini Bianchi secchi tranquilli IGP e DOP” – OLBIA (SS) - 87/100

7° Cantina “Antonio Fronteddu 2021” - “Nastallai 2021” – “Cannonau di Sardegna DOC” - “Cannonau 100%” – “Vini Rossi secchi tranquilli IGP e DOP” – DORGALI (NU) - 87/100

7° Società Agricola “Siddùra snc” – “Nùali 2021” – “Moscato di Sardegna DOC” – “Moscato 100%” – “Vini Passiti IGP e DOP” – LUOGOSANTO (SS) - 87/100

8° “Cantina di Sorso Sennori srl.” – “ANTAS 2020” – “Moscato DOC” – “Moscato 100%” – “Vini dolci IGP e DOP” - SORSO (SS) - 86.8/100

9° Azienda Agricola “Schintu Giuseppino” – “Sa Pontina 2021” – “Cannonau di Sardegna DOC” – “Cannonau 100%” – “Vini Rossi secchi tranquilli IGP e DOP” - SORSO (SS) - 86.4/100

9° “Agrivitivinicola Badesi srl.” – “Li Junchi 2022” – “Vermentino di Sardegna DOC” – “Vermentino 100%” – “Vini Spumanti bianchi metodo Martinotti” - BADESI (SS) – 86.4/100

9° “La Dolce Vigna” – “Mandrolisai La Dolce Vigna 2021” – “Mandrolisai DOC” – “Bovale Sardo 40%” – “Vini Rossi secchi tranquilli IGP e DOC” - ATZARA (NU) – 86.4/100

PREMIO SPECIALE “CITTA’ DEL BIO”

(3 medaglie per la Sardegna - punteggio compreso da 82/100 a 84.9/100)

“MEDAGLIA D’ARGENTO”

1° Azienda Vitivinicola di “Legami/Sebastiano Polinas” – “Polinas Vermentino di Sardegna 2022” – “Vermentino di Sardegna DOC” – “Vermentino 100%” – “Vini Bianchi secchi tranquilli IGP e DOP” – BONNANARO (SS) - 83.6/100

2° Azienda Vitivinicola di “Legami/Sebastiano Polinas” – “Polinas Cannonau di Sardegna 2020” – “Cannonau di Sardegna DOC” – “Cannonau 100%” – “Vini Rossi secchi tranquilli IGP e DOP” – BONNANARO (SS) - 83.4/100

3° Cooperativa Agricola “Cantina del Mandrolisai” – “Kent’Annos Mandrolisai DOC 2022” – “Mandrolisai DOC” – “Bovale Sardo 35%” – “Vini Rossi secchi tranquilli IGP e DOP” – SORGONO (NU) - 83.2/100

PREMIO SPECIALE “FORUM DEGLI SPUMANTI”

(4 medaglie per la Sardegna)

MEDAGLIA D’ORO

(2 medaglie per la Sardegna - punteggio compreso da 86/100 a 91.9/100)

1° “Agrivitivinicola Badesi srl” – “Li Junchi 2022” – “Vermentino di Sardegna DOC Spumante Extra Dry millesimato” - “Vermentino 100%” – “Vini Spumanti Bianchi Metodo Martinotti” - BADESI (SS) – 86.4/100 (già conteggiata nella classifica generale)

2° “Cantina delle Vigne di Piero Mancini srl.” - “Adelasia” – “Vermentino di Gallura DOCG Spumante Brut” - “Vermentino 100%” – “Vini Spumanti Bianchi metodo Martinotti” – OLBIA (SS) - 87/100

“MEDAGLIA D’ARGENTO”

(2 medaglie per la Sardegna - punteggio compreso da 82/100 a 84.9/100)

1° “Cantina Li Seddi di Stangoni Monica” - “Aria di Mari 2021” – “Vermentino di Gallura Spumante DOCG” - “Vermentino 100%” – “Vini Spumanti Bianchi metodo classico” – BADESI (SS) – 84.2/100

1° “Cantina Li Seddi di Stangoni Monica” - “Aria di Mari Rosè 2021” – “Isola dei Nuraghi IGT” - “Cannonau 100%” – “Vini Spumanti Rosati metodo classico” – BADESI (SS) – 84.2/100

PREMIO SPECIALE “NEBBIOLO WORLD”

(3 medaglie per la Sardegna)

PREMIO “GRAN MEDAGLIA D’ORO” (già conteggiata nella classifica generale)

(1 medaglia per la Sardegna - punteggio compreso da 92/100 a 100/100)

1° “Giangi srls.” – “Babbaijolzi 2020” – “IGT Colli del Limbara” – “Nebbiolo 100%” - “Vini Rossi secchi tranquilli IGP e DOP” - LURAS (SS) - 92/100

PREMIO “MEDAGLIA D’ORO”

(2 medaglie per la Sardegna - punteggio compreso da 85/100 a 91.09/100)

1° “Agricola Giacu” – “Filare 40 2021” – “Nebbiolo IGT” – “Nebbiolo 100%” – “Vini Rossi secchi tranquilli IGP e DOP” – SORGONO (NU) – 86.2/100

2° “Livesi Giuseppe” – “Frakà 2019” – “Nebbiolo Isola dei Nuraghi IGT” – “Nebbiolo 100%” – “Vini Rossi secchi tranquilli IGP e DOP” – LURAS (SS) – 85.4/100

PREMIO SPECIALE “VINI VULCANICI”

(2 medaglie per la Sardegna - punteggio compreso da 82/100 a 84.9/100)

“MEDAGLIA D’ARGENTO”

1° “Quartomoro di Sardegna snc.” - “VRM Memorie di Vite 2020” – “Vermentino di Sardegna DOC” - “Vermentino 100%” – “Vini Bianchi secchi tranquilli IGP e DOP” – MARRUBIU (OR) – 84/100

2° “Quartomoro di Sardegna snc.” - “BVL Memorie di Vite 2021” – “Isola dei Nuraghi Bovale” - “Bovale 100%” – “Vini Rossi secchi tranquilli IGP e DOP” – MARRUBIU (OR) – 84/100

