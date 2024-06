La grande musica da camera per aiutare i più sfortunati.

Sarà un concerto solidale quello che questa sera, sabato 15 giugno, alle ore 19.30 nella Chiesa Sant’Antioco Martire di Palmas Arborea per iniziativa della locale Parrocchia guidata da Don Ernest Ilarion Roca, consentirà di raccogliere offerte libere per il giardino dell’hospice di Oristano, la struttura territoriale che eroga le cure palliative ed ospita i malati oncologici ricoverati nella fase finale del percorso terapeutico.

Terminate le lezioni nelle scuole l’attività artistica nel piccolo centro dell’oristanese per i giovanissimi e per gli appassionati delle sette note prosegue con un recital cameristico dedicato a celebri capolavori per pianoforte a 4 mani.

Protagoniste le pianiste Cinzia Casu e Cristina Passerò riunite da alcuni anni in un duo pianistico che intende portare la musica classica nei luoghi solitamente esclusi dalle più importanti programmazioni di spettacolo.

Concertiste con un’esperienza lunga vari decenni, le due artiste sono anche docenti e tramandano ai loro giovani alunni la passione per le sette note quale complemento fondamentale per un’educazione completa e basata sulla ricerca e sulla curiosità di scoprire mondi molto lontani dalle proposte più commerciali e poco presenti sui social maggiormente utilizzati dagli adolescenti.

Le due pianiste eseguiranno melodie immortali tra cui musiche celeberrime di autori molto amati dal pubblico di appassionati.

La prima parte prevede due cantate profane di Bach e la rivisitazione della piccola serenata notturna di Mozart, uno dei capolavori per archi del grande salisburghese.

Tra ‘800 romantico e ‘900 storico la seconda parte del recital con la danza spagnola n. 2 op. 12 di Moszkovsky, composizione originale per duo pianistico, la danza slava n. 2 op.72 di Dvorak e la virtuosistica fantasia tratta dall’opera lirica più nota di Bizet, la Carmen, da cui sono tratti i temi più conosciuti rielaborati con variazioni funamboliche e ricche di geniali trovate tecniche.

L’ingresso è libero e gratuito.

L.P.

© Riproduzione riservata