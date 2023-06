I protagonisti sono l’organista Ugo Spanu, il “Duo Corallo” violoncello-pianoforte Daniele Fiori-Juliette Aridon e l’Orchestra Juvenilia diretta da Alessio Manca. Domani sera alle 20.30 la basilica del sacro Cuore di Sassari ospita il concerto conclusivo del ciclo dedicato al compositore tedesco Max Reger e inserito nel Festival del Mediterraneo, organizzato dall’Associazione Arte in Musica.

In apertura di serata Ugo Spanu eseguirà la Fantasia op. 40 n°2 “Straf mich nicht in deinen zorn” di Reger con l’organo della basilica, il più grande di tipo meccanico dell’isola. A seguire, Juliette Aridon al pianoforte e Daniele Fiori al violoncello proporranno la Romanza in sol minore e il Capriccio e Piccola romanza op. 79e ancora di Reger, il primo tempo della Sonata n°1 in sol maggiore op. 38 di Johannes Brahms e l’Elégie di Gabriel Fauré, op. 24.

Chiuderà la serata l’Orchestra giovanile Juvenilia, nata sui banchi del Liceo “Azuni” di Sassari, che proporrà l’“Andante lirico” di Max Reger, “Kol Nidrei” per violoncello e orchestra d’archi di Max Bruch e l’Elegia op. 58 di Piotr Ilic Tchaikovsky. L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

