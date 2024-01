Un viaggio intimo e collettivo nel Mediterraneo dei migranti, in mezzo alle loro speranze, spesso naufragate nel mare magnum della burocrazia, tra permessi di soggiorno negati e mani generose pronte ad accoglierli. È il diario di bordo dell'esperienza vissuta come operatrice umanitaria e raccontata da Valentina Brinis nel libro "Come onde del mare”, che sarà presentato domani a Olbia, in due incontri organizzati dall'associazione culturale Eventi frizzanti e da Anpi Gallura.

Partita a bordo del veliero Astral per la Missione 84, operata nell'agosto 2021 nel Mediterraneo centrale, dall’organizzazione umanitaria Open Arms per tentare di soccorrere vite alla deriva al largo delle cose italiane, l'autrice, sociologa e già collaboratrice della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza, domani mattina alle 11 incontrerà gli studenti del liceo classico Antonio Gramsci, in un dialogo con la giornalista de L’Unione Sarda, Caterina De Roberto.

La copertina del libro

Alle 18:30, nella hall dell'aeroporto Costa Smeralda, la presentazione del libro sarà aperta al pubblico, moderata dal giornalista Marco Bittau.

Due appuntamenti promossi dagli organizzatori per sensibilizzare le nuove generazioni (e non solo) sui temi della migrazione attraverso la testimonianza diretta di chi è impegnata quotidianamente nella difesa dei diritti umani, attraverso il punto di vista di soccorritori e operatori sociali che salvano dall’indifferenza (anche dello Stato).

© Riproduzione riservata