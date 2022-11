Che si dica “colori de cani fuendi, color’e cani fuendi, o colori’e cani fuendi” il significato è lo stesso. È un’espressione in sardo il cui significato letterale è: “Colore di cane che fugge”.



Un modo di dire ironico e scherzoso per indicare un colore brutto, delle volte orrendo, indefinito e indefinibile. Un colore che potrebbe essere sul beige, un rosso tendente all’arancio, castano chiaro, ocra. Non lo sappiamo.



Dobbiamo immaginare un cane che corre talmente velocemente da non capire nemmeno di che colore sia.

Tuttavia, per quanto si configuri come un’espressione utilizzata prettamente in lingua sarda, le sue origini potrebbero avere radici catalane come si desume anche dall’opera di Richard Gwyn, scrittore inglese, dal titolo “The Colour of a Dog Running Away” (tradotto: colore di can che fugge) ambientato a Barcellona, in Catalogna.



Viene utilizzato anche in altre regioni italiane, come Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. E lo stesso Claudio Baglioni, in un suo brano denominato “Strip-tease” canta: “Un ometto vestito di colore di cane che fugge”.



