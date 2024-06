Mostra personale di Anita Natmessnig alla galleria Bonaire Contemporanea, in via Principe Umberto ad Alghero, dal 29 giugno al 14 luglio (l’opening sabato 29 alle 19). Il titolo è “Coefficiente di fugacità”.

«In piena estate Anita Natmessnig tematizza la fugacità. Si tratta di un’ossessione morbosa per la finitezza della vita o di un gioco di parole (una “fuga dalla città” in alta stagione)? In ogni caso, c’è un ammiccamento ironico. Il titolo fa riferimento a Marcel Duchamp, che usava il termine “coefficiente dell’arte” per descrivere una corrispondenza aritmetica tra l’inespresso, ma voluto, e l’involontariamente espresso. L’autrice austriaca rimane affascinata, nelle sue lunghe camminate sulle spiagge, i piedi nell’acqua bassa, dall’osservare l’interazione tra luce, onde e sabbia. I tre elementi cambiano continuamente: la luce sulla superficie dell’acqua e la sabbia disegnano, sul fondo, mutevoli forme. Ha fermato, in 6 minuti, 200 istanti. Una selezione delle foto è esposta nella mostra. Anita Natmesssnig colloca, tra le immagini, suoi brevi testi dedicati esplicitamente alla “fugacità” in senso filosofico-spirituale. Affronta il grande tema della vita in modo giocoso, ma con tutta la serietà che è insita nel vero gioco. Il risultato: una mostra sulla fugacità dell’attimo e allo stesso tempo sull’opportunità insita in ogni istante», si legge in una nota stampa.

Anita Natmessnig – Nata nel 1963 a Klagenfurt/Austria, studi di teologia protestante, varie esperienze nei media (stampa, radio, moderazione, TV, cinema), regista di numerosi documentari per ORF (radiotelevisione austriaca) e per il cinema di due lungometraggi sui malati terminali di cancro in un hospice a Vienna. Come psicoterapeuta sistemica ha accompagnato persone che erano alla fine della loro vita o colpite da un lutto. Ha pubblicato libri, condotto seminari e tenuto conferenze sull’argomento. La sua prima mostra personale “ORA” è del 2023, curata da Valentina – Sardinia presso la Galleria CULT, Alghero/Sardegna. Vive nei pressi di Vienna. Dal 2019 trascorre diversi mesi dell’anno in Sardegna.

© Riproduzione riservata