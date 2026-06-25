L'arte circense contemporanea che reclama il proprio spazio, invadendo piazze, parchi, zone archeologiche e periferie. È tutto pronto per la quarta edizione di "Circondando", la rassegna internazionale e itinerante curata da Teatro Circo Maccus e diretta da Virginia Viviano, che dal 26 giugno al 5 luglio toccherà anche la nostra Isola. Partenza da Quartu Sant'Elena, con il festival che attraverserà Quartucciu e Cagliari per puntare poi verso nord, sbarcando a Terralba e Budoni: in programma spettacoli mozzafiato, musica dal vivo e laboratori per tutte le età.

Con l'apprezzamento riscosso nelle precedenti annate e l'immancabile sostegno di Regione, Fondazione di Sardegna, Ministero della Cultura e Comuni coinvolti, filo conduttore dell'edizione in arrivo saranno gli "Archetipi": paure, simboli universali, desideri e memorie collettive, esplorati non a parole, ma con il linguaggio del corpo acrobatico, del teatro fisico e della relazione scenica. E tra ospiti internazionali e novità assolute, "Circondando" avrà così inizio venerdì.

Il weekend inaugurale

L'inaugurazione del 26 sarà ospitata al Parco Parodi di Flumini di Quartu, debuttando alle 18 con una prima assoluta, nella nuova produzione del Circo Maccus "Kairos - Il viaggio dell'Anima", intepretato da Valentina Quargentan, Marina Lucia Nepote, Virginia Matta, Vinicius Ibanez e Violeta Ibanez sotto la regia di Viviano stessa, in una rappresentazione dell'archetipo come "forza invisibile" che attraversa il tempo e i corpi. A seguire, il concerto della viterbina Orchestra Mütante Mysticanza: l'ensemble viaggiante, nata da un'idea di Fabio Porroni, accompagnerà le numerose tappe del festival sulle note di jazz gitano, ritmi balcanici, melodie mediorientali e sonorità mediterranee.

Sabato 27 invece ci si trasferirà in piazza XXVIII Aprile a Quartu città, invertendo l'ordine del giorno prima: aprirà le danze alle 21 l'Orchestra Mütante, lasciando poi spazio alla replica di "Kairos". E domenica sarà lo Spazio Maccus di Quartucciu a far da teatro alla rassegna, incontrando le iniziative de "Le domeniche volanti": a partire dalle 18, il programma vedrà il laboratorio di teatro circo per famiglie, lo spettacolo "Espera" dell'acclamata compagnia catalana Circo Eia – tra virtuosismo acrobatico e relazione diretta col pubblico, già vincitrice del Premio MAX e del Premio della Critica di Catalogna – e infine un'altro show dell'Orchestra Mütante, su prenotazione.

Fino al 5 luglio

Lunedì 29 vedrà ancora un'ultima giornata a Quartucciu, in attività dalle 9 per il workshop di "Mano a Mano" guidato dagli artisti di Circo Eia allo Spazio Maccus, e riprendendo poi alle 18 sotto i grandi alberi della Tomba dei Giganti, con un'altra riproduzione di "Kairos" e il quarto concerto offerto dall'Orchestra Mütante. E dopo un nuovo appuntamento mattutino del workshop di "Mano a Mano", nella serata di martedì si approderà a Cagliari, dove piazza san Michele farà da sfondo al concerto dell'Orchestra e alla replica di "Espera", a cominciare dalle 21. Ultimo incontro mercoledì mattina con il workshop del Circo Eia, per salutare infine il capoluogo dal palco del Lazzaretto con l'Orchestra e "Kairos" in scena per le 21.

Il 2 luglio "Circondando" arriverà alla piazza Centrale di Terralba, riproponendo il programma della precedente serata cagliaritana per le 19. Sempre alla stessa ora e nella stessa piazza per venerdì 3, a precedere sarà stavolta la musica dal vivo, seguita da "Espera". Le ultime due giornate vedranno la tappa finale di Budoni, allo spazio di Pedra e Cupa: per sabato 4 alle 20, l'Orchestra Mütante e poi "Kairos" un'ultima volta in scena, mentre domenica 5 sarà "Espera" a salutare il pubblico isolano per le 22, anticipando la festa conclusiva con accompagnamento sonoro dell'Orchestra.

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