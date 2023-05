Cheremule, centro del Meilogu, si prepara per festeggiare Sant'Antonio da Padova. Dal 31 maggio al 12 giugno sarà recitata la tredicina in onore del Santo.

Sabato 10 giugno alle 21, in zona pineta, sarà allestito il maxi schermo per assistere alla finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Seguirà il concerto dei "Train To Roots".

Domenica 11 giugno alle 17, sempre in zona pineta, animazione e giochi per bambini. Alle 22 è previsto, invece, il concerto dei Bertas. Lunedì 12 giugno alle 18 saranno recitati i vespri solenni.

Martedì 13 giugno alle 17.30, l'atto finale della festa con la Santa Messa solenne accompagnata dal coro "Boghes de Cheremule" e il panegirico di Don Andrea Stara. Seguirà la processione per le vie del paese con la statua del Santo.

