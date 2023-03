È polemica sui rimborsi spese per la Cavalcata sarda a Sassari.

«Totalmente inadeguati e irrispettosi nei confronti dei gruppi», li definisce l'Accademia Tradizioni Popolari "Città di Tempio" che ha annunciato che «non presenterà domanda di partecipazione alla 72° edizione» che si terrà a Sassari il 21 maggio 2023.

La Cavalcata «è diventata una manifestazione di tale importanza anche grazie (e forse soprattutto) ai gruppi folk che vi partecipano e che la rendono uno degli eventi più importanti e suggestivi della nostra Isola».

Eppure «gli organizzatori e il Comune di Sassari non hanno ben chiara questa cosa. Sicuramente non avranno granché interesse alla nostra partecipazione, ma ci sembra giusto lanciare un segnale forte in modo che anche i Gruppi Folkloristici vengano trattati con il giusto rispetto e la dovuta considerazione».

Già altre associazioni in passato hanno rinunciato a partecipare alla manifestazione, poco incentivate a spostarsi magari da paesi remoti per rimborsi che a stento coprono le spese.

(Unioneonline/D)

