La Sala XI del Castello dei Doria, a Castelsardo, sarà la location ideale per la proiezione gratuita del film “La Sirenetta”. Domani, martedì 26 novembre alle ore 17.30, nella giornata di Santo Stefano con ingresso gratuito per tutti, verrà proiettato il live action prodotto dalla Walt Disney Pictures, l’opera cinematografica del 2023 diretto da Rob Marshall, in uno dei luoghi interessati dalle riprese nel 2021.

Per celebrare l'uscita nei cinema della rivisitazione in live-action del classico d'animazione Disney e rendere omaggio alle location italiane in cui si sono svolte le riprese, Castelsardo aveva ospitato anche un magico show di luci e colori con il più grande videomapping mai realizzato in Italia (e tra i maggiori a livello globale).

“La Sirenetta” prodotto dalla Walt Disney Pictures, è il remake live action dell'omonimo film d'animazione Disney del 1989, basato sull'omonima fiaba di Hans Christian Andersen. Il film è interpretato da Halle Bailey nel ruolo della protagonista Ariel, accanto a Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Awkwafina, Jacob Tremblay, Noma Dumezweni, Javier Bardem e Melissa McCarthy.

