Flavio Soriga arriva a Capoterra per un pomeriggio ricco di storie e divertimento. Domani alle 17, nella Biblioteca comunale in vico Del Popolo I, si terrà la Merendina letteraria con “Signor Salsiccia: storie di ricci, nonni e amicizie”, con lo scrittore Flavio Soriga.

Dall’esordio nella narrativa per bambini di Soriga “Signor Salsiccia, una storia di ricci, nonni e cambiamento climatico” è nato una sorta di spettacolo laboratorio che sta girando per le biblioteche e le scuole elementari e medie di tutta Italia. “Signor salsiccia “, pubblicato da Bompiani con illustrazioni di Riccardo Atzeni, permetterà alle bambine e ai bambini dai 6 ai 12 anni, ma anche agli adulti, di vivere un’esperienza suggestiva grazie ai racconti di Flavio Soriga.

Lo scrittore racconterà al pubblico come nascono le storie, cosa fanno i ricci quando non dormono, e cosa ci fa un bidello scozzese a Pirri. Insieme all’autore sarà presente anche l’illustratore di Signor Salsiccia: l’incontro è organizzato in collaborazione col festival letterario della Gallura “Ligghjendi”.

