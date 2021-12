La Sardegna premiata nella nuova edizione 2022 di Cantine d’Italia, la Guida per l’Enoturista a cura di Go Wine, che ha l’obiettivo di promuovere la grande accoglienza italiana in cantina.

Su 820 cantine selezionate, sono state 245 le “Impronte d’eccellenza” per l’Enoturismo, oltre 4.400 i vini segnalati, circa 1.500 gli indirizzi utili per mangiare e dormire.

Nell’articolato repertorio di cantine, ricco di dati e riferimenti che si aggiorna in ogni edizione, con nuovi inserimenti ed alcune esclusioni, ottiene per la prima volta il riconoscimento de L’Impronta la cantina Contini di Cabras. Si tratta di un segno di “eccellenza” nel campo dell’Enoturismo nazionale dedicato alle cantine che hanno conseguito un alto punteggio nella valutazione complessiva su sito, accoglienza e profilo produttivo.

Le cantine premiate in totale sono Argiolas – Serdiana (CA), Columbu – Bosa (OR), Contini Attilio – Cabras (OR), Mesa – Sant’Anna Arresi (CI), Murales – Olbia (SS), Sedilesu – Mamoiada (NU), Sella & Mosca – Alghero (SS), Su' Entu – Sanluri (SU).

Il Premio “Buono… non lo conoscevo!”, uno degli 8 Premi Speciali della Guida, va alla cantina Sedilesu di Mamoiada per il Barbagia Igt Granazza. Il premio è dedicato a vini autoctoni con particolare attenzione a quelli rari o meno conosciuti dai consumatori.

"Va nel cuore della Sardegna – si legge in una nota - in un luogo affascinante e speciale come Mamoiada. Dove, a fianco della Cannonau, Sedilesu ha svolto un’interessante opera per il recupero e la valorizzazione della Granazza, varietà bianchista di razza. Piccole produzioni, in un paesaggio di fascino dove l’antica cultura del fare vino affianca la vita delle persone”.

(Unioneonline/D)

